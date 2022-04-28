«Как белуга, что на любителя»: Ида Галич рассказала, как относится к своей фигуре

Блогер недавно похудела. Но все еще себе иногда не нравится.

Ида Галич разместила в своих социальных сетях снимок с оголенный животом. Знаменитость показала результаты похудения.

Примечательно, что сама Ида не всегда считает себя стройной красавицей. Знаменитость рассказала, что у нее нестабильная самооценка. Изо дня в день Галич прибывает в разном настроении и может любить и ненавидеть себя.

«Добрый день, девочки и мальчики! Я вот не понимаю, как это работает. Сегодня утром я вроде ничего, нравлюсь себе. Вчера была свинотой. Соответственно, не нравилась. Позавчера вообще другой. И моя реакция на себя вообще обставляла лучшего! Моя психика: «Эээ, никакой стабильности! Пусть она иногда считает себя самой красивой, а в какие-то дни пусть рыдает как белуга, что на любителя. На любителя чего-то некрасивого». Это у всех так? С чем связана наша любовь или нелюбовь к себе?! По каким дням недели наше сознание выбирает, как нам себя чувствовать?!» — заявила Ида в своем «Телеграме».

Напомним, ранее Ида Галич отказалась от сахара. Знаменитость планировала таким образом поправить здоровье и работу организма. При этом телеведущая смогла похудеть на несколько килограммов и поэтому обрадовалась еще больше.

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