Максим Галкин впервые прервал молчание после слов Маргариты Симоньян

Певец Игорь Николаев встал на защиту Максима Галкина и Аллы Пугачевой после их отъезда в Израиль. На звездное семейство, напомним, обрушился хейт за то, что они не поддерживают родину в столь непростое для страны время.

Николаев заявил, что его отношение к друзьям не изменится, несмотря ни на что.

В телеэфире в адрес Галкина резко высказалась Маргарита Симоньян. Журналистка сообщила, якобы 45-летний юморист живет с Примадонной по контракту. Однако сам пародист сообщение никак не прокомментировал.

Впервые он объявился в соцсетях только сейчас, прокомментировав пост Игоря Николаева. Он написал певцу спасибо за слова поддержки.

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