«Один из моих детей страдает»: Меган Фокс призналась, что над ее сыном издеваются сверстники

Исполнительница главной роли в фильме «Тело Дженнифер» Меган Фокс объяснила, почему ее сын слышит насмешки одноклассников.

Наследник актрисы — Ноа — с раннего возраста сам составляет себе модные образы. Примечательно, что мальчик всегда делает акцент на юбках и платьях. А Фокс как прогрессивная мамочка не препятствует выбору сына. Однако звездный стиль сына Меган Фокс не одобряют одноклассники.

В школе над наследником артистки смеются и издеваются.

«Один из моих детей страдает», — рассказала Меган Фокс в беседе с dayilymail.co.uk.

При этом Меган подчеркнула, что поддерживает сына. Актриса восхищается его смелостью и креативностью при составлении нарядов.

«Некоторые книги, которые я им покупаю, написаны детьми-трансгендерами, а некоторые — просто посвящены тому, как носить платья, будучи мальчиками», — заявила Фокс.

Напомним, ранее Меган Фокс опровергла слухи о расставании со своим возлюбленным. Machine Gun Kelly все еще счастлив в отношениях с актрисой и не собирается менять свадебные планы.

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