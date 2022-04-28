Животик уже не спрятать: Бузова показала, как выглядит по утрам без макияжа и укладки

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже длительное время работает на телевидении. Артистка не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Примечательно, что теперь она ведет несколько передач, а также строит карьеру певицы.

Блондинка добилась большого успеха. Лишь в личной жизни она пока не обрела счастья. Но в последнее время звезда хвастается букетами от таинственного воздыхателя и проводит вечера вне дома.

А вот 27 апреля Ольга повеселилась с Марией Погребняк. Она оказалась дома поздно ночью, а утром запечатлела себя в топе и мини-шортах. Телеведущая не скрыла выпирающий живот.

Она покрасовалась без макияжа и укладки. Артистка собрала волосы в небрежный хвост. Бузова также надела очки для зрения. Она покрасовалась на камеру, не прикрывая свои прелести. Звезда решила отправится в поездку.

Уже через час Ольга покрасовалась с укладкой. Она бежала по перрону, чтобы успеть на поезд. Телеведущая решила уехать из Москвы.

Поклонники отметили, артистку сложно узнать. С помощью грима она умело преображается. Другие удивились тому, что Бузова заверяет, что похудела, но ее фигура говорит об обратном. «Ну тут просто девушка, а потом стала дивой», «Как макияж меняет людей», «Просто слов нет, как на себя не похожа», «Оля, а что за живот?», «Худела, худела, но живот только вырос», — стали писать подписчики.

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