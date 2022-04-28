Возле подмосковного замка Пугачевой и Галкина написали символ Z

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетели в Израиль. У телеведущего в Подмосковье остался огромный замок в деревне Грязь, куда периодически наведываются журналисты.

Как сообщают репортеры NEWS.ru, на одном из деревьев рядом с особняком Галкина появилась буква Z, написанная белой краской. По словам местных жителей, символ появился недавно.

«Раньше на этом дереве были только красные ленточки. Я как-то гуляла с собакой и увидела незнакомого молодого человека (он не из нашей деревни), который как раз обвешивал дерево лентами. Он объяснил, что красные ленты — память о погибших солдатах во время Великой Отечественной войны. В этих местах, действительно, шли кровопролитные бои в 1941-1943гг.», — рассказала соседка Пугачевой и Галкина Анна Николаевна.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.