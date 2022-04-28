СМИ: Саша Стоун сделал предложение руки и сердца Вале Карнавал

Валя Карнавал прославилась за последние несколько лет. Она стала популярной примерно в одно время с Даней Милохиным. Ей довелось познакомится с Максимом Галкиным. Она участвовала в его шоу и поскандалила с Ларисой Долиной.
А не так давно певица приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Она познакомилась там со спортсменом Сашей Стоуном. Между ними сразу пробежала искра.
Когда они вернулись в Москву, то стали встречаться. Примечательно, что сначала Валя заверяла, что между ними дружба, а потом они стали вместе проводить время, ходить в рестораны и познакомили своих родителей.
А вот накануне молодые люди повеселились на вечеринке у продюсера Hype House Заира Юсупова. Влюбленные не отходили друг от друга, целовались и обнимались.
Super выяснил, что Саша сделал Вале предложение руки и сердца. Он вручил ей кольцо, но пока не говорит, была ли это официальная помолвка.
«А может быть, с каким-нибудь и предложением. У нее и так мое сердце уже полностью, целиком, она его уже забрала. Мы с Валей очень удивлены, что мамы стали хорошо общаться, поэтому все отлично, все супер», — сказал он.
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