СМИ: Саша Стоун сделал предложение руки и сердца Вале Карнавал

Во время дня рождения продюсера дома Hype House Заира Юсупова стало известно, что молодые люди готовятся к свадьбе.

Валя Карнавал прославилась за последние несколько лет. Она стала популярной примерно в одно время с Даней Милохиным. Ей довелось познакомится с Максимом Галкиным. Она участвовала в его шоу и поскандалила с Ларисой Долиной.

А не так давно певица приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Она познакомилась там со спортсменом Сашей Стоуном. Между ними сразу пробежала искра.

больше по теме Валя Карнавал одним милейшим фото показала всю любовь, которую испытывает к Саше Стоуну Блогеры нарядились в одну футболку на двоих.

Когда они вернулись в Москву, то стали встречаться. Примечательно, что сначала Валя заверяла, что между ними дружба, а потом они стали вместе проводить время, ходить в рестораны и познакомили своих родителей.

А вот накануне молодые люди повеселились на вечеринке у продюсера Hype House Заира Юсупова. Влюбленные не отходили друг от друга, целовались и обнимались.

Super выяснил, что Саша сделал Вале предложение руки и сердца. Он вручил ей кольцо, но пока не говорит, была ли это официальная помолвка.

«А может быть, с каким-нибудь и предложением. У нее и так мое сердце уже полностью, целиком, она его уже забрала. Мы с Валей очень удивлены, что мамы стали хорошо общаться, поэтому все отлично, все супер», — сказал он.

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