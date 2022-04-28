«Три месяца назад родился второй внук»: Жанна Эппле снова стала бабушкой

Актриса Жанна Эппле заявила, что стала во второй раз бабушкой. Радостное событие в ее жизни случилось три месяца назад, но подробностями она поделилась только сейчас.
«Три месяца назад родился второй внук».
Отметим, что ребенок появился в семье ее младшего сына 21-летнего Ефима. В свободное от работы время Жанна Эппле ездит к своей невестке и помогает ей по хозяйству. Она гордится, что снова стала бабушкой, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что у Жанны Эппле есть старший внук — Северину четыре года. Это сын ее старшего наследника — Потапа.
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