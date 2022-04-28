«Всю весну-лето пишем-созидаем»: Светлаков назвал сроки выхода нового «Прожекторперисхилтон»

Как отметил шоумен, он надеется на скорую встречу со зрителем.

Шоумен Сергей Светлаков объяснил, почему популярное шоу «Прожекторперисхилтон», которое было запланировано на апрель, не вышло в назначенный срок.

«По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем». Сергей Светлаков

Как отметил Сергей Светлаков, информация, что он покинул страну не соответствует действительности. По его словам, пресса откровенно врет.

Ранее стало известно, что концерт «Прожекторперисхилтон», запланированный на апрель, не состоится. Одной из возможных причин называлось то, что Сергей Светлаков и его друг Гарик Мартиросян покинули Россию, сообщает gazeta.ru.

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