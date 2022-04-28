«Наша семья вас любит»: Игорь Николаев красиво и без оскорблений заступился за Аллу Пугачеву

По словам композитора, он в свое время с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизы Галкиной.

Композитор Игорь Николаев в «Телеграме» красиво и без всяких оскорблений заступился за свою давнюю подругу, певицу Аллу Пугачеву.

Как отметил Игорь Николаев, он и его семья свидетельствуют свою любовь и искреннюю симпатию к друзьям, замечательной семейной паре — Алла Пугачева и Максим Галкин.

«Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит, и конечно, с нетерпением ждем встречи!» Игорь Николаев

Ранее после высказываний телеведущей Маргариты Симоньян за Аллу Пугачеву заступилась певица Лайма Вайкуле. А вот другие звезды промолчали. Не нашлась, что сказать даже старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

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