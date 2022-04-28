«Вот артист растет»: Нюша засняла, как трехлетняя дочка плескается в бассейне и тянет ножку

Певица показала, как проводит дни в Дубае с наследницей. Она сняла видео для своей сестры синхронистки Марии Шурочкиной.

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что еще в юности стала знаменитой и прославилась на всю страну. Раньше у артистки не было свободного времени, но теперь она предпочла поменять приоритеты.

После свадьбы с Игорем Сивовым ее семья стала в разы больше. Пара растит дочку Серафиму-Симбу, которой три года. А не так давно у супругов родился сын, но его имя они скрывают.

Примечательно, что у мужа певицы есть двое сыновей от первого брака. Он знает, как воспитывать детей и во всем помогает жене. На этот раз Нюша решила показать один день из жизни в Дубае, где теперь живет звездная семья. Она уже хвасталась тем, как готовит Симба, а также ходила с ней в магазин и примеряла новые вещи.

А теперь артистка засняла девочку в бассейне. Она не просто плавала, а пыталась тянуть носочки, как делают синхронистки. Звезда отправила видео своей сестре Марии Шурочкиной, которая является олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

«Тетя Маша, это видео для вас! Серафима Сивова тянет носочки! Тяни-тяни носочки! Ну почти! Тяни-тяни! Вот красота! Вот молодей! Класс! Вот будущий артист!» — похвалила ее мама.

Поклонники восхитились маленькой плавчихой. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за кукла», «Ну точно будет звездой», «Так она и петь может и в спорт идти», «Родственники такие, что без таланта не останется», «Просто чудо», «Какая молодец», «Может она в тетю пошла», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!