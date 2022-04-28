«Полный аншлаг»: представитель Анны Нетребко рассказал, как прошел ее концерт в Монте-Карло

Как заверил Максим Берин, на протяжении пятнадцати минут публика не отпускала оперную диву со сцены.

Представитель оперной дивы Анны Нетребко Максим Берин поделился подробностями, как прошло выступление звездной певицы в Монте-Карло.

«Премьера состоялась с огромнейшим успехом. Полный аншлаг. Пятнадцать минут просто не отпускали. Невероятная международная пресса по всему миру». Максим Берин

Напомним, что в Монте-Карло Анна Нетребко выступала в опере Джакомо Пуччини «Манон Леско». Дальше запланированы сольные концерты в Париже, Милане, Мадриде, Тель-Авиве и Вероне, сообщает РИА Новости.

Ранее Анна Нетребко была выдворена из ведущих мировых театров. Она поддержала Россию. Правда, чуть позже оперная дива неожиданно заявила, что не состоит ни в каких политических партиях, и открестилась от родной страны.

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