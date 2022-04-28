Одела дочек одинаково, но поскромнее: Самойлова в изумрудном платье с корсетом и шлейфом у ног закатила шумную пирушку

Джиган с детьми веселился на тусовке по случаю дня рождения Оксаны и их младшей дочки Майи.

Еще 27 апреля Оксана Самойлова закатила пирушку по случаю своего дня рождения. Бизнес-леди исполнилось 34 года. Красотка-брюнетка из Ухты с помпой и шиком отпраздновала важную для нее дату, показав в личном микроблоге, как они кутили с Джиганом. Для вечеринки возлюбленная рэпера выбрала поистине королевский наряд: изумрудное платье с корсетом и ниспадающей юбкой, переходящей в шлейф.

Примечательно, что такие же наряды Оксана сшила и для своих дочек-принцесс. А их у бизнесвумен трое — десятилетняя Ариела, семилетняя Лея и пятилетняя Майя. Кстати, младшая родилась в один день со своей звездной мамой. Так что эту вечеринку Оксана закатила не только для себя, но и для маленькой именинницы. К слову, у пары также подрастает двухлетний сын Давид. Всего у них четверо детей.

«Это было первое день рождения в моей жизни, которое я отмечала — вот прямо отмечала! Красиво и празднично. И Майюшка тоже: она вчера вечером, когда мы домой пришли, сказала, что все было так, как она мечтала. И отдельно я хочу поблагодарить еще раз каждого из вас, кто поставил сердечко, кто написал доброе пожелание в комментариях. Вы не представляете, как много это значит и насколько это приятно и важно. Я вас обнимаю и от всего сердца желаю вам всего самого самого наилучшего и пусть все добрые слова и пожелания вернутся к вам», — добавила Оксана.

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