Винокур, Николаев, Киркоров словно онемели: российские звезды не стали заступаться за Пугачеву

Многие, возможно, боятся потерять свои деньги в России.

Звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых певица Наташа Королева, юморист Владимир Винокур, композитор Игорь Николаев, певица Юлия Проскурякова, музыканты Владимир Пресняков и Филипп Киркоров, не стали заступаться за Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву после заявлений телеведущей Маргариты Симоньян.

За давнюю подругу вступилась только певица Лайма Вайкуле, которая записала гневное видео. Заметим, что оскорбляет россиян и родную страну исключительно муж Пугачевой телеведущий Максим Галкин. Сама Примадонна молчит.

«Даже собственная дочь Кристина Орбакайте проглотила публичное унижение пожилой родительницы. Неужели так боятся потерять деньги в России?» — задаются резонным вопросом в телеграм-канале «НеМалахов».

Напомним, что Алла Пугачева со своей семьей второй месяц находится в Израиле. Возвращаться на родину Примадонна, как и ее близкие, вовсе не спешит.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.