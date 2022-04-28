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Винокур, Николаев, Киркоров словно онемели: российские звезды не стали заступаться за Пугачеву

Многие, возможно, боятся потерять свои деньги в России.

Винокур, Николаев, Киркоров словно онемели: российские звезды не стали заступаться за Пугачеву
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых певица Наташа Королева, юморист Владимир Винокур, композитор Игорь Николаев, певица Юлия Проскурякова, музыканты Владимир Пресняков и Филипп Киркоров, не стали заступаться за Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву после заявлений телеведущей Маргариты Симоньян.

Игорь Николаев и Алла Пугачева
Игорь Николаев и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

За давнюю подругу вступилась только певица Лайма Вайкуле, которая записала гневное видео. Заметим, что оскорбляет россиян и родную страну исключительно муж Пугачевой телеведущий Максим Галкин. Сама Примадонна молчит.

«Даже собственная дочь Кристина Орбакайте проглотила публичное унижение пожилой родительницы. Неужели так боятся потерять деньги в России?» — задаются резонным вопросом в телеграм-канале «НеМалахов».

Напомним, что Алла Пугачева со своей семьей второй месяц находится в Израиле. Возвращаться на родину Примадонна, как и ее близкие, вовсе не спешит.

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Тэги

Алла ПугачеваИзраильКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинФилипп Киркоров