«Побыть обычным человеком»: Эндрю Гарфилд взял перерыв в съемках

После выхода номинированных на различные награды фильмов «Глаза Тэмми Фэй», «Тик-так, бум!» и «Человек-паук: Нет пути домой» голливудский актер Эндрю Гарфилд решил отдохнуть от съемок.

«Мне нужно перестроиться и пересмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть. И просто какое-то время побыть обычным человеком. Потому что, как вы знаете, сезон награждений — это та еще стиральная машина», — поделился Гарфилд с изданием Variety.

Добавим, что 28 апреля на стриминговом сервисе Hulu выходит сериал «Под знаменем небес». В нем 38-летний артист сыграл главную роль — детектива-мормона, расследующего жестокое убийство. Эндрю пришлось поработать над довольно сложным материалом на стыке религии и криминала. Неудивительно, что после такого ему захотелось взять небольшой отпуск в съемках.

Новых ролей в кино, театре или сериалах у него пока не заявлено.

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