«Если люди появляются вдвоем — обязательно роман»: Лещенко раскрыл детали отношений с Толкуновой

Народный артист Лев Лещенко рассказал о своих отношениях со знаменитой певицей Валентиной Толкуновой, с которой они много выступали вместе во времена СССР.
«Тогда как рассуждали? Если люди появляются вдвоем, то значит, у них обязательно роман. Точно так же «поженили» и Сашу Маслякова со Светой Жильцовой, когда они вместе вели КВН».
По словам Лещенко, между ним и Толкуновой никогда не было романтических отношений. В годы их дружбы Толкунова была замужем за композитором Юрием Саульским. Затем у нее начались новые отношения.
Как заметил певец, в те годы у артистов не было личной жизни. Она вся оставалась за кулисами. Никто точно не знал, у кого какая жена, сообщает 7days.ru.
Напомним, что Лев Лещенко с 1978 года вместе с женой Ириной Багудиной. Детей в этом браке на свет не появилось.
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