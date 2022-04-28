«Он приехал на днях с девушкой»: Надежда Бабкина рассказала о похождениях 12-летнего внука

Как отметила певица, Георгий уже вырос с нее ростом.

Певица Надежда Бабкина в шоу «Откройте, Давид!» рассказала о своем 12-летнем внуке Георгии.

«Георгий уже с меня ростом. Он тут приехал на днях с девушкой. Потом я выяснила, что это не его девушка. Его девушка находилась в Сочи, а это просто подруга. Я ему говорю: «Я тебя, что ли, сдала, спалила? Ты что меня не предупреждаешь?» А он мне говорит: «Надя, я не успел». А я ляпнула». Надежда Бабкина

Как отметила Надежда Бабкина, ее внук очень нежный и ласковый. «Георгий еще ребенок. Внуки, кстати, меня всегда по имени называют», — заявила Надежда Бабкина.

Напомним, что Надежда Бабкина — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 72 года.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.