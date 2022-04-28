Упал в крепкие объятия отца: Бурак Озчивит в белых шортах сел на траву, а сын повалил его на землю

Бурак Озчивит считался одним из самых завидных турецких женихов: он — один из самых привлекательных мужчин, к тому же, актер вполне востребован на родине. Сейчас Бурак снимается в исторической ленте «Основание Осман».

А популярность ему принес сериал «Великолепный век», в котором он сыграл Малкочоглу Бали-бея. С тех порт Озчивита стали приглашать как в исторические новеллы, так и многосерийные романтические ленты. Еще одним ярким проектом в копилке Бурака стал сериал «Черная Любовь», в котором он снимался вместе с красавицей-турчанкой Неслихан Атагюль.

В браке с Фахрийе Эвджен (она партнерша по сериалу «Королек — птичка певчая». — Прим. ред.) у актера есть трехлетний сын Каран. В своем микроблоге Бурак поделился забавными кадрами с сынишкой. Озчивит в белых шортах сел на траву, никак не ожидая дерзкого нападения. Каран упал в крепкие отцовские объятия, да так, что просто повалил Озчивита на землю. Это очень повеселило актера.

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