«Никто не предлагал»: Бутман решил сохранить американское гражданство, назвав Америку великой страной

У джазмена Игоря Бутмана есть два паспорта – российский и американский. Наличие второго, по словам музыканта, дает ему право много путешествовать, поэтому отказываться от него он не планирует.

«В Америке мне тоже никто не предлагал делать выбор. Я не являюсь таким страшным противником США, считаю, что у нас очень много общего. Я прожил прекрасное время в Штатах, у меня там очень много друзей, для меня это великая страна», — цитирует Бутмана NEWS.ru.

Напомним, ранее джазмен заявил, что на оперную диву Анну Нетребко было оказано колоссальное давление со всех сторон.

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