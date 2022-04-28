Сократил вдвое: Мамаев уменьшил сумму алиментов на содержание дочери

Теперь выплаты будут составлять 1/6 от дохода спортсмена.

Футболист Павел Мамаев продолжает решать имущественные вопросы с экс-женой Аланой Мамаевой. На этот раз он через суд добился уменьшения выплаты алиментов на содержание их общей дочери, 8-летней Алисы.

Если ранее треть доходов спортсмена шла в пользу дочери, то теперь эта сумма уменьшится вдвое. Пресненский суд Москвы постановил, что только 1/6 от заработка Павла пойдет на содержание Алисы. Об этом сообщает СтарХит.

«Скажите, как можно быть таким бездушным человеком, чтобы желать уменьшения алиментов на родную дочь?!» — высказалась Алана Мамаева в своей соцсети.

Напомним, в скором времени Павел Мамаев вновь станет отцом. Его новая возлюбленная Надежда Санько ждет мальчика.

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