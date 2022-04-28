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Наглядно: внук Пугачевой показал, как скрыл свой голос на «Маске»

Музыкант изрядно постарался, чтобы убрать природную шепелявость.

Наглядно: внук Пугачевой показал, как скрыл свой голос на «Маске»
Алла Пугачева и Никита Пресняков. Фото: соцсети

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков стал участником популярного вокального шоу «Маска» на НТВ. Музыкант скрывался в костюме Козерога, стараясь запутать жюри и зрителей своим поведением, а также сменой голоса и тембра.

Никита Пресняков в костюме Козерога. Кадр из шоу «Маска»

Преснякову пришлось изрядно постараться, чтобы природная шепелявость и тембр голоса его не выдали. Он показал в микроблоге, как скрывал эту особенность.

Внук Пугачевой записал подробное видео о том, как исполнял песню «Лизавета», специально выдвигая челюсть и снижая появление шепелявости. Получалось у него отлично, потому что многие до конца сомневались, точно ли Никита в костюме Козерога, или там кто-то другой.

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