Теперь за дочкой? Звезда «Кухни» Михаил Башкатов снова станет отцом

У актера уже есть трое детей.

Звезда сериалов «Даешь молодежь» и «Кухня» Михаил Башкатов скоро снова станет отцом. Жена Екатерина ждет уже четвертого ребенка. Об этом стало известно накануне, на премьере сериала «Оффлайн».

У 40-летнего Башкатова уже есть трое детей, все сыновья. С женой Екатериной Михаил в браке с 2009 года, старшему ребенку Тимофею уже 12 лет, среднему Федору – 10, младшему Степану – 6. Кого носит под сердцем в этот раз супруга актера, многодетные родители не раскрывают.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!