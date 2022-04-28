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Теперь за дочкой? Звезда «Кухни» Михаил Башкатов снова станет отцом

У актера уже есть трое детей.

Теперь за дочкой? Звезда «Кухни» Михаил Башкатов снова станет отцом
Михаил Башкатов. Фото: Global Look Press

Звезда сериалов «Даешь молодежь» и «Кухня» Михаил Башкатов скоро снова станет отцом. Жена Екатерина ждет уже четвертого ребенка. Об этом стало известно накануне, на премьере сериала «Оффлайн».

Михаил Башкатов с женой. Фото: Борис Кудрявов / КП

У 40-летнего Башкатова уже есть трое детей, все сыновья. С женой Екатериной Михаил в браке с 2009 года, старшему ребенку Тимофею уже 12 лет, среднему Федору – 10, младшему Степану – 6. Кого носит под сердцем в этот раз супруга актера, многодетные родители не раскрывают.

Михаил Башкатов с семьей. Фото: Global Look Press

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