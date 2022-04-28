«С годами стала основательной и глубокомысленной»: Лещенко назвал Пугачеву мудрой женщиной

По словам артиста, Примадонна – очень разнообразный человек.

Певец и народный артист Лев Лещенко заявил, что певица Алла Пугачева очень разнообразный человек. Она никогда не повторяет себя ни в жизни, ни в творчестве.

«В жизни она спокойная, тихая, закрытая – интроверт. А на эстраде, наоборот, вся нараспашку. Открыта слушателям. Она — потрясающая актриса. Умная и мудрая женщина. С годами стала основательной и глубокомысленной». Лев Лещенко

По словам Льва Лещенко, с Аллой Пугачевой он познакомился на одном из песенных конкурсов. В семидесятых годах его друг певец Вячеслав Добрынин написал песню «Я вас люблю». Он попросил, чтобы Лещенко записал ее именно с Пугачевой, сообщает 7days.ru.

Напомним, что Алла Пугачева вместе со своей семьей второй месяц находится в Израиле. Возвращаться в родную страну она пока не намерена.

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