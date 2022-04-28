«Пряник отекший»: Миро едко «прошлась» по внешности Бузовой, поразмыслив над ее образом жизни

Накануне Ольга Бузова опубликовала в своем телеграм-канале свежее фото, на котором она позировала в черном силуэтном мини-платье и высоких сапогах. Пока фанаты засыпали свою любимицу комментариями, блогер Лена Миро «прошлась» по внешности поющей ведущей.

Миро считает, что все публикуемые фото блондинки – последствия активного использования фотошопа. В реальности Ольга выглядит совсем иначе.

«Такой красоточкой, подозреваю, Бузова себя видит, когда дерябнет водички. Коньяк же гОленька не пьет. Вы, надеюсь, в этом нисколько не сомневаетесь? Пряник отекший, по циркулю. Тургор кожи лично у меня вызывает большие вопросы к образу жизни его обладательницы. Впрочем, не только тургор кожи, но и хаотичные телодвижения этой грузной женщины у шеста», — написала Миро в своем блоге.

Напомним, в этом году Ольга Бузова отметила свое 36-летие. А в 2021-м спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел звезду до слез, когда подчеркнул, что она увлекается употреблением коньяка.

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