«Мысли и желания посещают»: Антон и Виктория Макарские объявили о планах уйти в монастырь

Певица Виктория Макарская и ее муж актер Антон Макарский в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объявили о своих планах уйти в монастырь.
«Эта мысль приходит часто. Мысли и желания такие посещают. Мы участвовали в программе «Святыни России». Были в таких потрясающих местах. Посетили мужской монастырь «Мило-Столобенская пустынь». Псково-Печерский монастырь. Такая красота. Как же я туда хочу. Но пока у нас другой путь. Мы – семейные».
Как добавила Виктория Макарская, она тоже когда-нибудь хочет уйти в монастырь. Правда, пока не знает, когда это случится.
Напомним, что у Виктории и Антона Макарского очень религиозная семья. У звезд двое детей – сын Иван и дочь Мария.
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