«Своими комментариями показываете»: Макс Барских выдал новую порцию оскорблений в адрес россиян

Украинский исполнитель Макс Барских, настоящее имя которого – Николай Бортник, вновь нелестно отозвался о россиянах. Артист, который сколотил целое состояние на корпоративах в России, считает, что хейт в его сторону в соцсетях льется исключительно от русскоязычной аудитории, поэтому его новый опус адресован российской аудитории.

«Своими комментариями показываете, насколько вы тупоголовые», — цитирует артиста «СтарХит».

Макс Барских не раз оскандаливался по отношению к России, или, как считают многие деятели шоу-бизнеса, плевал в колодец, из которого захочет снова напиться. До сих пор ему припоминают, как он обозвал нашу страну «дырявой», а также не вернул деньги за не состоявшийся в России концерт поклонникам.

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