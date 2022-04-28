«Последствия пытаюсь зализать»: Лариса Гузеева оправдалась за свой отъезд из страны

Многие знаменитости в феврале и марте массово стали покидать нашу страну. В обществе такой исход звезд из России связали с последними событиями в мире. Но не многие это подтвердили. В основном, стали говорить, что, мол, это они в отпуск или подлечиться. Покинула страну и Лариса Гузеева. Причем свой отъезд она не афишировала.

Однако местонахождение Гузеевой вскрылось. Сейчас звезда экрана отдыхает в Болгарии, где у нее собственная квартира. И когда ее тайна вскрылась, она очень гневно разразилась в адрес журналистов проклятиями. А заодно и оправдалась, почему сейчас не в России.

«Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Все!» — эмоционально оправдалась у себя в микроблоге звезда.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!