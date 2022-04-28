«Начинает действовать временный акустический состав»: Гребенщиков решил вернуться на сцену

Ранее музыкант утверждал, что все его выступления отменены из-за ситуации на Украине.

Музыкант Борис Гребенщиков, который клятвенно обещал не выступать пока на Украине продолжается неспокойная ситуация, что называется, переобулся в воздухе. В соцсетях он объявил о своем возвращении на сцену.

«Чтобы не оставлять себя без концертов, на этот период начинает действовать временный акустический состав «БГ+». Борис Гребенщиков

Как отметил Борис Гребенщиков, серия его концертов пройдет по всему миру. Начало будет положено в конце мая. На лето и осень также запланировано много выступлений.

Напомним, что Борис Гребенщиков несколько месяцев назад покинул Россию. Он обосновался в столице Англии – Лондоне.

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