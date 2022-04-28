С уклоном на нежность: Кейт Миддлтон в очаровательном костюме с юбкой миди сразила публику

Накануне Кейт Миддлтон и принцесса Анна посетили организацию по охране материнства и детства в Лондоне. Для выхода в свет герцогиня примера образ одного из своих любимых модных брендов — Self-Portrait.

Герцогиня выбрала кремовый однобортный жакет с кружевными деталями на груди и ремнем, который подчеркнул ее и без того тонкую талию. Его дополняла юбка миди такого же оттенка. Образ Кейт завершила кремовым клатчем и замшевыми туфлями на высокой шпильке такого же оттенка. Точку в аутфите поставили жемчужные серьги-капли от Annoushka. Об этом пишет Vogue.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон очень близка с принцессой Анной.

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