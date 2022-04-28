«Светский вечер»: Макеева нежно прильнула к мужу на модной тусовке

Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в мае прошлого года. пара счастлива в браке и с нетерпением ждет пополнения в семье.

Накануне Анастасия и Роман отметились на модной тусовке. Для выхода в свет актриса и предприниматель выбрали наряды в классическом черном цвете – звезда театра блистала в платье с ажурными рукавами, а Роман – в костюме и белоснежной рубашке.

«Светский вечер», — подписала кадры Анастасия.

Напомним, накануне Анастасия Макеева впервые привела пасынка Андрея Малькова и его подругу Ульяну на красную дорожку. Семья побывала на премьере фильма. Добавим, что старший сын Романа решил жить с отцом и мачехой еще в прошлом году и перебрался из Словении в Москву. Его родная мама тем временем пытается устроить жизнь в США.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.