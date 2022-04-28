«Занимался в детстве спортивной гимнастикой»: Хоркина рассказала об увлечениях сына от Шубского

По словам гимнастки, младшего сына она также обязательно отдаст в спортивную секцию.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечении своего сына Святослава от бизнесмена Кирилла Шубского.

«Спорт занимается воспитанием наших детей. Даже в большей степени, чем образование. Мой старший сын в детстве занимался спортивной гимнастикой. Младший также обязательно пойдет в секцию спортивной гимнастики». Светлана Хоркина

По словам Хоркиной, дальше она посмотрит, чем займутся по жизни ее дети. «Но именно в спортивных секциях прививают любовь к физкультуре, а дальше уже от таланта зависит. Терпение и труд все перетрут», — заметила Хоркина.

Напомним, что в 2005 году Светлана Хоркина родила сына Святослава от мужа актрисы Веры Глаголевой бизнесмена Кирилла Шубского. Долгое время гимнастка скрывала, кто отец ее старшего сына.

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