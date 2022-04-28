Самые модные варианты окрашивания в 2022 году
Видео
Снимите это немедленно: 5 антитрендов лета-2022
Видео

«Не вполне образованный человек»: Мария Погребняк ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми

Как отметила модель, слова певицы не стоит принимать близко к сердцу.

«Не вполне образованный человек»: Мария Погребняк ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Модель Мария Погребняк в «Телеграм» ответила певице Леди Гаге, которая во время одного из своих американских концертов назвала русских тупыми.

Леди Гага
Леди Гага. Фото: Global Look Press

Как отметила Мария Погребняк, Леди Гага напоминает ей королеву мясного платья. По словам модели, обидные слова звезды не стоит принимать близко к сердцу.

«Дело все в том, что несмотря на популярность, она не вполне образованный человек, и все русские для нее – это воплощение Анны Андреевны из гоголевского «Ревизора».

Мария Погребняк

Погребняк напомнила, что Гага недолго училась в школе искусств при Нью-Йоркском университете. Там она, как думает модель, однажды сыграла жену городничего. Любопытную, недалекую, но амбициозную женщину. Также Погребняк посоветовала Гаге выдвинуть свою кандидатуру на роль в продолжении картины «Тупой и еще тупее».

Напомним, что скандальный инцидент случился на концерте Леди Гаги в Лас-Вегасе. Прямо со сцены она позволила себе нелицеприятное высказывание в адрес россиян.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

АмерикаЛеди ГагаМария ПогребнякРоссияФильм "Тупой и еще тупее"