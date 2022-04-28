«Не вполне образованный человек»: Мария Погребняк ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми

Как отметила модель, слова певицы не стоит принимать близко к сердцу.

Модель Мария Погребняк в «Телеграм» ответила певице Леди Гаге, которая во время одного из своих американских концертов назвала русских тупыми.

Как отметила Мария Погребняк, Леди Гага напоминает ей королеву мясного платья. По словам модели, обидные слова звезды не стоит принимать близко к сердцу.

«Дело все в том, что несмотря на популярность, она не вполне образованный человек, и все русские для нее – это воплощение Анны Андреевны из гоголевского «Ревизора». Мария Погребняк

Погребняк напомнила, что Гага недолго училась в школе искусств при Нью-Йоркском университете. Там она, как думает модель, однажды сыграла жену городничего. Любопытную, недалекую, но амбициозную женщину. Также Погребняк посоветовала Гаге выдвинуть свою кандидатуру на роль в продолжении картины «Тупой и еще тупее».

Напомним, что скандальный инцидент случился на концерте Леди Гаги в Лас-Вегасе. Прямо со сцены она позволила себе нелицеприятное высказывание в адрес россиян.

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