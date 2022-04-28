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«Где там мозги?»: Сергей Соседов прошелся по оскорбившей россиян Леди Гаге

Артистка нелестно высказалась в адрес жителей России.

«Где там мозги?»: Сергей Соседов прошелся по оскорбившей россиян Леди Гаге
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Певица Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе заявила, что считает россиян тупыми. Она произнесла это со сцены, комментируя происходящую в мире напряженность.

Певица Леди Гага. Фото: Global Look Press

В ответ на оскорбления Гаги не промолчал критик Сергей Соседов. Музыкальный эксперт объяснил прозвучавшие из уст селебрити слова отсутствием интеллекта.

«Леди Гага просто глупа, и все они (западные звезды — Прим.ред.) тоже тупые совершенно! Где там мозги? Их там не могло быть априори никогда в принципе, а если бы мозги были, она бы никогда не стала артисткой: либо одно, либо другое», — цитирует Соседова «Пятый канал».

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