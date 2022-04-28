«Алла Борисовна очень любит Максима»: Пригожин высказался о личной жизни Пугачевой и Галкина

В этом году пара отметит 11-ю годовщину семейной жизни.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе много лет. В этом году они будут отмечать 11-ю годовщину семейной жизни, а их двойняшкам Лизе и Гарри исполнится по девять лет.

Продюсер Иосиф Пригожин, который тепло общается с семейной парой, высказал свою точку зрению на их союз.

«Я видел их отношения. Я точно знаю, что Алла Борисовна очень любит Максима. Она нашла в нем душевное спокойствие. Они выглядят счастливее, чем многие другие пары», — цитирует Пригожина NEWS.ru.

Напомним, ранее о семейной жизни Пугачевой и Галкина рассказала Лайма Вайкуле. Она много лет дружит с Примадонной.

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