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«Алла Борисовна очень любит Максима»: Пригожин высказался о личной жизни Пугачевой и Галкина

В этом году пара отметит 11-ю годовщину семейной жизни.

«Алла Борисовна очень любит Максима»: Пригожин высказался о личной жизни Пугачевой и Галкина
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе много лет. В этом году они будут отмечать 11-ю годовщину семейной жизни, а их двойняшкам Лизе и Гарри исполнится по девять лет.

Продюсер Иосиф Пригожин, который тепло общается с семейной парой, высказал свою точку зрению на их союз.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

«Я видел их отношения. Я точно знаю, что Алла Борисовна очень любит Максима. Она нашла в нем душевное спокойствие. Они выглядят счастливее, чем многие другие пары», — цитирует Пригожина NEWS.ru.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Напомним, ранее о семейной жизни Пугачевой и Галкина рассказала Лайма Вайкуле. Она много лет дружит с Примадонной.

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