«Кто хорошо знает биографию Пугачевой, тот не задает вопросов»: Соседов рассказал, почему Примадонна на самом деле уехала в Израиль

Примадонна уехал из России почти два месяца назад.

Алла Пугачева, которую в Сети уже окрестили «женой декабриста», вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уехала в Израиль. На земле обетованной семья живет уже практически два месяца. О возвращении в Россию речи пока не идет.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов назвал причину отъезда Примадонны.

«Уехала она, думаю, для того, чтобы ей не досаждали вопросами про Украину. И вообще, ей уже надоели все вопросы. Я удивляюсь, что к ней у кого-то вообще остались какие-то вопросы. Видимо, у тех, кто ее совсем не знает и мало знаком с ее жизнью и творчеством. Кто хорошо знает биографию Пугачёвой, уже давно не задает ей никаких вопросов», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Напомним, ранее о взаимоотношениях в семье Пугачевой и Галкина высказалась Лайма Вайкуле, которая тесно общается с Примадонной много лет.

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