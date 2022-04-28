Влюбленными глазами: Каролина Севастьянова нежно прильнула к бойфренду в ресторане

В минувшие выходные Каролина Севастьянова отметила свой 27-й день рождения. Гимнастка собрала за одним столом всех своих дорогих и любимых друзей. Среди гостей вечера оказался и ее возлюбленный, бизнесмен Александр Мазанов.

Своего бойфренда красотка тщательно скрывала от посторонних. Изредка он мелькал в ее соцсетях, когда они жили в Монако. Как оказалось, в Россию он тоже вернулся из Монте-Карло на фоне украинских событий.

С бойфрендом Севастьянова запечатлелась на памятном фото. Она нежно прильнула к избраннику, повернув к нему любящий взор.

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