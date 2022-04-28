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«Долларовое»: Наталья Рудова показала, что умыкнула из подъезда

Актриса не постеснялась присвоить себе общедомовой декор.

«Долларовое»: Наталья Рудова показала, что умыкнула из подъезда
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Участница шоу «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова любит общаться с подписчиками в Сети. Знаменитость часто откровенничает о личном, рассказывает новости из своей жизни и нередко довольно честно признается в проступках. На этот раз звезда поведала, что умыкнула из своего подъезда цветок в горшке.

Звезда объяснила свой поступок: бедное растение залили водой от обильного ухода, оно начало гибнуть. Чтобы привести его в чувство, она решилась на столь дерзкий шаг.

Наталья Рудова мыкнула из подъезда растение. Фото: соцсети

«Это долларовое дерево», — объяснила звезда, — «его не надо так часто поливать».

Оказалось, что цветок начал чахнуть. Рудова обратилась за советом к подписчикам, что ей делать с засохшими ветками. И намерена на замену живому декору установить в подъезде искусственный. А долларовое дерево оставить себе, если удастся его выходить.

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