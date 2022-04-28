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«Свое имя здесь делала»: Клара Новикова напомнила, как София Ротару сделала карьеру

Артистка дала большое интервью.

«Свое имя здесь делала»: Клара Новикова напомнила, как София Ротару сделала карьеру
София Ротару. Фото: Global Look Press

Легендарная советская исполнительница София Ротару проживает в Киеве. В настоящее время она регулярно постит в своем микроблоге поддерживающие свою страну кадры и признается ей в любви. Однако, в адрес России не высказывается.

Юмористка Клара Новикова в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube напомнила, что Ротару сделала блестящую карьеру именно в России, и ей обязана своей звездностью. Хоть и является любимицей украинской публики.

«Ротару там — звезда номер один. Но она приезжала сюда сниматься в «огоньках» и все свое имя здесь делала», — напомнила Клара Новикова.

Клара Новикова. Кадр из YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»

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