«Это вопль отчаяния — «деньги кончаются!»: психолог Степанова разоблачила затосковавшего по России Моргенштерна

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн накануне в Сети признался блогеру Амирану Сардарову, что тоскует по России. Сейчас артист живет в Дубае, но очень хотел бы вернуться на Родину, побывать на даче в Уфе, прогуляться по Петербургу. Однако, сделать это очень боится – здесь его могут привлечь по уголовной статье за пропаганду и распространение запрещенных веществ.

Психолог и блогер Вероника Степанова насчет тоски Моргенштерна по России не так лирична, как он сам. Специалист объясняет это более приземленно – у музыканта заканчиваются средства к существованию. В дорогих Эмиратах рэпер, привыкший сорить деньгами, изрядно поиздержался, а концертов у него нет давно.

«Это не ностальгия, а вопль отчаяния — «деньги кончаются!». А все просто: люди, которые из себя ничего (по большому счету) не представляют, не смогут жить заграницей на прежнем финансовом уровне», — объяснила психолог истинные причины желания певца.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!