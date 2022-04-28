В собственной квартире за 220 тысяч евро: в каких условиях покинувшая страну Лариса Гузеева отдыхает в Болгарии

Многие знаменитости после начала украинской кампании поспешили скрыться за рубежом. Лариса Гузеева, как выяснилось на днях, тоже не в России. Она проживает в Болгарии, куда улетела, как подчеркивает сама артистка, подлечиться после перенесенного осенью прошлого года коронавируса.

Гузеева обосновалась на популярном курорте Солнечный Берег, что в 15 км от аэропорта Бургас. Здесь в поселке Равда у звезды своя квартира площадью 165 «квадратов», пишет «Комсомольская правда».

Она купила ее десять лет назад за 220 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет порядка 18 млн рублей. По соседству с телесвахой – жилье многих других российских знаменитостей: Лера Кудрявцева, Надежда Бабкина, также раньше имели здесь квартиры Владимир Винокур и Лолита. В жилом комплексе, облюбованном звездами, есть все: бассейны, кафе и спортзал, пляж в двух шагах.

Кстати, когда вскрылось, что Гузеева находится не в России, актриса разразилась проклятиями в адрес журналистов, сообщивших об этом. Примечательно, что сама звезда затаилась и не афишировала свое местонахождение. Ее случайно рассекретили соотечественники, повстречавшие телеведущую на курорте.

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