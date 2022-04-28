Модная и счастливая: пропавшая Наташа Королева нашлась в горах

48-летняя звезда 90-х Наташа Королева последние два месяца редко выходит в Сеть или в свет – артистка ушла практически совсем из публичного пространства и предпочитает находиться за кадром. Пропавшую певицу многие потеряли, но накануне она нашлась сама – она объявилась в горах, показав, что с ней все хорошо.

Королева позировала в модном трикотажном свитшоте и джогерах на фоне гряды заснеженных белков и искренне восхищалась окружающей ее красотой. Где именно она находится, экс-жена Игоря Николаева предпочла умолчать.

«Какая красота! Лучше гор могут быть только горы», — произнесла восхищенная артистка.

А в это время ее единственный сын с возлюбленной Мелиссой Волынкиной стали героями скандальных публикаций. Парочка появилась в театре, но не смогла не привлечь внимание своей перепалкой, случившейся на глазах у многих зрителей.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале!