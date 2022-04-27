Элегантный монохром: Миддлтон в костюме с юбкой мидакси и бархатных лодочках появилась на публике

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Она давно стала членом королевской семьи. Герцогиня Кембриджская сразу завоевала любовь британцев. Она справляется с королевскими обязанностями.

Недавно пара вернулась из тура по Центральной Америке. Каждый раз Кэтрин демонстрировала яркие образы. Она даже позволила себе щегольнуть в шортах. А теперь супруги не пропускают важных праздников.

Недавно Миддлтон и принц Уильям посетили пасхальную службу. С собой они взяли старших детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту. А на днях день рождения отметил их младший сын Луи. Почти кажды день супруги появляются на публике этой весной.

На этот раз герцогиня Кембриджская посетила Центр охраны материнства и женского здоровья. Для такого случая она облачилась в элегантный костюм цвета топленого молока. Приталенный жакет дополнял пояс, а вот юбка мидакси позволила подчеркнуть тонкие щиколотки. Она также надела бархатные лодочки нюдового цвета.

На улице Кейт встретили представители Центра и вручили подарки. Она восхитила публику своим образом. Герцогиня Кембридская обсудила вопросы охраны материнства и важность обеспечения всегонеобходимого, чтобы женщины из всех слоев общества могли получать наилучший уход

«Жизненно важно, чтобы женщины и их семьи чувствовали, что их слушают и поддерживают в столь важный период их жизни», — гласит сообщение в соцсети.

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