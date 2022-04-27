С подарочками заехал: Рудковская в пижаме Dior встретила в своем особняке Киркорова

Яна Рудковская уже давно стала частью шоу-бизнеса. Она является известным музыкальным продюсером. Примечательно, что светская львица дружит со многими звездами.

Она занимается продюсированием Димы Билана и не пропускает премий, фестивалей и светских раутов. В последнее время ей не часто удается блеснуть на публике, но накануне она вышла в свет с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром.

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А вот 27 апреля Рудковская приняла в своем доме гостя. К ней приехал Филипп Киркоров. Певец готовится к своему юбилею. Он даст несколько концертов в Кремле.

Артист уже лично пригласил на праздник Валентина Юдашкина, Ксению Собчак и внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова. Теперь заветную коробку с медальоном он вручил Яне. Светская львица встретила гостя, облачившись в пижаму Dior. Также вышли к гостю Плющенко с сыном.

«Когда в гости приходит сам король поп-музыки, да еще и в такой день, то это всегда — праздник! Дорогой, и любимый Филипп! Мы будеееееемммммм! И на твоем уникальном концерте и на твоем прекрасном празднике! Не реклама, билетов уже нет как неделю», — написала звезда.

Поклонники привыкли видеть их вместе. Многие похвалили Киркорова, который лично развозит приглашения. «Какой молодец Филипп! Просто восторг!», «Такой хвастунишка», «Ну человек праздник», «Как это мило», «Яна такая маленькая рядом с ним», «Настоящий мужчина с цветами пришел», «Все так продумал! Хорошо подготовился к золотому юбилею!» — прокомментировали пост подписчики.

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