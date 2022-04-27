«Не нужно объединять ее с Галкиным»: Абрикосов из «Дома-2» встал на защиту сбежавшей в Израиль Пугачевой

Экс-участник реалити-шоу Май Абрикосов впервые высказался о знаменитой паре, покинувшей Россию два месяца назад.

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов, настоящее имя которого Роман Тертишный, в своем телеграм-канале высказывается на острые темы.

Не обошел он вниманием и факт отъезда из страны известной певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина. Пара обосновалась в Израиле, и сейчас Максим Галкин дает концерты именно там.

Роман Тертишный отреагировал на недавние скандальные высказывания Максима Галкина в адрес России. Он считает, что Аллу Пугачеву не стоит рассматривать в контексте заявлений ее мужа.

«Я — поклонник творчества Аллы Борисовны, и хотел бы для нее исключения — неприкосновенности. Алла, и правда, наше культурное достояние, человек-эпоха. Орденоносная Пугачева трижды была представлена к награде «За заслуги перед Отечеством» 2, 3, 4-й степени. Не нужно ее объединять с пародистом Галкиным, хоть они муж и жена, но для России имеют разное значение. Максима нельзя простить», — считает Роман Тертишный.

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