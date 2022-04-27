Хит весны: Бородина вслед за Алсу отметилась в модном пальто с принтом pied-de-poule

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже около 20 лет работает на ТВ. Ей доводилось общаться со знаменитостями. Ксения разбогатела, купила несколько квартир в Москве и дом, в котором живет с дочками.

Она часто путешествует и может похвастаться целой коллекцией брендовых вещей. Звезда часто рассказывает о модных тенденциях и хвастается обновками.

В последнее время Бородина закупается не в ЦУМе. Она призналась, что новые цены и для нее «кусаются». Также телеведущая огорчена, что многие люксовые бренды ушли из отечественного рынка.

Но теперь она хвастается нарядами из шоурумов. Накануне Ксения похвасталась трикотажным костюмом, а также показала новую остромодную косуху в салатовом цвете. А вот на работе она щегольнула в пальто с принтом pied-de-poule. Такой же стиль любит Алсу. Она ранее похвасталась таким же пальто.

«Пришла в красивом пальто на съемочную площадку. А знаете, что мне говорят эти телевизионщики противные? Они мне говорят что пальто стробит и нельзя в таком выходить в кадр. Хотя за 20 лет работы и самой можно было догадаться, что в таком нельзя. Просто мне нужно быть красивой сегодня иду в театр», — сказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она похорошела. «Шикарный наряд», «Для театра просто роскошно», «Красотка», «Очень красивая», «До чего вам идет такая прическа», «Словно итальянка», «Элегантно», — прокомментировали пост подписчики.

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