«Ему на Лобном надо сидеть!»: Юлия Салибекова отчитала Тиграна, пропустившего заседание суда

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова не может простить бывшему мужу Тиграну возвращение на проект.

В эту среду, 27 апреля, должно было состояться заседание суда по иску Тиграна Салибекова к жене Юлии.

Тигран намерен отобрать квартиру, которая приобреталась в браке и для сына Баграта. Чем закончился процесс, Юлия Салибекова рассказала в микроблоге.

«Какие новости по сегодняшнему суду по квартире, которую Тигран хочет у Багратика отсудить. Не пришел на заседание ни он, ни его адвокат, и соответственно, дело отложено до следующего заседания. В общем, как-то вот так. Что к чему… Ну конечно, он не придет. Ему на Лобном надо сидеть», — уколола Юлия Салибекова Тиграна.

Напомним, в минувший понедельник, 25 апреля, Тигран Салибеков вернулся на «Дом-2». Отец троих детей после развода с женой Юлией хочет попытаться начать все сначала.

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