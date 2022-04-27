Настоящая Ариэль: красавица-дочь покойной Юлии Началовой покорила публику, исполнив главную роль в мюзикле

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, пятнадцатилетняя Вера Алдонина унаследовала от мамы красоту и талант.

Девочка прекрасно поет, отлично учится в школе, неплохо владеет английским языком и мечтает стать актрисой.

Пока свои силы Вера Алдонина пробует в школьных постановках. В Сети распространился ролик, на котором запечатлен фрагмент выступления Веры Алдониной в мюзикле «Ариэль». Талантливая Вера исполнила главную роль на английском языке.

В кадре Вера Алдонина предстала в роскошном переливающемся платье по фигуре, в пол. Красивым голосом она говорит на хорошем английском, а потом начинает петь.

Видео произвело фурор среди пользователей соцсети. Они восторгаются дочерью Юлии Началовой.

«Верочка, как это красиво! Солнышко, удачи тебе и здоровья всей вашей семье!», «Браво, Верочка. Так нежно, а какой голос – нежный, как ручеек», «Это просто блестяще. Молодец, Вера», — высказались в Сети.

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