«Это больно, это мучительно»: жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко заговорила об измене

Модель Анастасия Костенко устроила интерактив для подписчиков, во время которого ответила на интересующие их вопросы.

Среди них были и с подвохом. Анастасию спросили, смогла бы она простить измену мужу. В ответ многодетная мама раскрыла некрасивый факт из своих отношений с бывшим избранником.

«Вы знаете, простить измену я не смогла бы никому, исходя из прошлого опыта моих отношений. Простить-то я простила, но с человеком быть не смогла. Потому что это больно, это мучительно. Все мы разные. У каждого разные установки и болевые пределы», — высказалась Анастасия Костенко.

Напомним, своему мужу, экс-футболисту Дмитрию Тарасову Анастасия Костенко за небольшой период семейной жизни родила троих детей.

У пары две дочери — Милана и Ева и сын Алексей. В Сети периодически появляются слухи о неверности Тарасова Костенко.

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