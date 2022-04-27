Дрыгает ножками: сестра Жанны Фриске запечатлела подросшую кроху-дочку в гостях

Наталья Фриске пришла с наследницей в дом к тете. Она поделилась трогательными кадрами.

Наталья Фриске недолго была певицей. Она решила посвятить себя бизнесу. Примечательно, что ее сестра Жанна смогла добиться большого успеха. Однако в 40 лет экс-солистка группы «Блестящие» умерла.

У нее остался сын Платон, которого воспитывает папа Дмитрий Шепелев, который в ссоре с бабушкой и дедушкой мальчика, поэтому внука они не видят. Однако в этом году в звездной семье произошло радостное событие.

Недавно Наталья стала мамой. Она родила дочку в одном из роддомов в Москве. Сестра певицы выбрала необычное имя для девочки — Луна. Она не скрывает, что с отцом ребенка рассталась.

Ей помогают растит кроху родители. Теперь Фриске часто гуляет с дочкой. Она даже устраивала для нее фотосессию. А вот 27 апреля новоиспеченная мама пришла с наследницей в гости. Она засняла, как девочка в бодике лежит на диване и дрыгает ножками.

«У тети в гостях хорошо», — написала Наталья.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Луна быстро растет. «Ну такая милая», «Ангелочек», «Красоточка», «Маленькое счастье», «Просто прелесть», «Она прям сладуся», «Милость просто», «Самые сладкие ножки в мире», «А это дома у сестры? Как трогательно», «Луна еще не знает, какая она счастлива», «Какие ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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