«Там болит, тут покалывает»: 80-летний Лещенко пожаловался на возраст

Впрочем, годы народный артист не ощущает, когда выходит к своему зрителю.

Этот год для Льва Лещенко — юбилейный. 1 февраля народному артисту исполнилось 80 лет. В интервью 7days.ru музыкант признался, что стал ощущать свой возраст, особенно в начале дня.

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«Утром, когда только просыпаюсь, на сто процентов. Там болит, тут покалывает. Мое слабое место – спина», — пожаловался певец.

Тем не менее, каждое утро артист обязательно делает зарядку, а потом завтракает в компании жены Ирины, с которой состоит в браке уже 44 года. После этого, по словам Льва Валерьяновича, он ощущает себя уже на 70 лет.

Затем Лев Лещенко, по его рассказам, едет в Москву (живет за городом) работать. Встречается с людьми, разговаривает, отвлекается. И уже чувствует, что ему 50 лет, не больше. Ну а когда выходит на сцену к любимому зрителю, словно молодеет еще на 20 лет!

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