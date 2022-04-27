Не разошлись? Собчак впервые за долгое время появилась в свете с мужем

Ксения Собчак с начала известных событий вела себя крайне загадочно — говорила, что едет в одно место (например, в Турцию), а оказывалась совсем в другом (например, в Израиле). А ведя передачи из-за границы в свой канал, она выглядела неузнаваемой.

Звезда не просто не делала прическу перед выходом в эфир, но даже не затрудняла себя мытьем волос и их расчесыванием, про макияж и речи нет.

В итоге Ксения Собчак стала объектом бесконечных насмешек в Сети, и особенно основательно по ее персоне прошлась блогер Лена Миро, которая стала пророчить скорый развод журналистки и режиссера Константина Богомолова. Уж больно несчастной выглядела ведущая, а худрук Театра на Малой Бронной при этом и в ус не дул.

Тем не менее, похоже, что в отношениях Собчак и Богомолова все в порядке. Звезды впервые за долгое время предстали вместе в свет, явившись на красную дорожку театра Богомолова, организованную в честь премьеры спектакля «Таня».

Заведение открылось после реставрации, и Ксения Анатольевна не скрыла, что приложила руку к созданию уюта в нем. По ее словам, она помогла выбрать супругу цвет стен — голубой.

Отметим, что выглядели супруги вполне счастливой парой, а Ксения Собчак не просто помыла голову, но и сделала укладку с макияжем. Жизнь, однако, налаживается.

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